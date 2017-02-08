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Rusya’da turizm kalkınma programı bütçesi azaltıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya Hükümetinin ‘2011-2018 Rusya’nın iç turizmi ve Yabancı turistlerin Rusya’ya gelmesine ilişkin devlet kalkınma programının’ finansmanını 2017-2018 yıllarında toplam...

Rusya’da turizm kalkınma programı bütçesi azaltıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya Hükümetinin ‘2011-2018 Rusya’nın iç turizmi ve Yabancı turistlerin Rusya’ya gelmesine ilişkin devlet kalkınma programının’ finansmanını 2017-2018 yıllarında toplam olarak 4.3 milyar ruble azaltma kararı aldığı bildirildi.

Resmi Hukuki Bilgi sayfasından yapılan açıklamada, 2017 yılında federal bütçeden söz konusu programa ayırtılan finansmanın daha önce öngörülmüş 5.1 milyar ruble yerine 3.6 milyar ruble olacağı belirtildi.

Turizm kalkınma devlet programına bölgelerin bütçelerinden 1.83 milyar ruble ve federal bütçeden 10 milyar ruble dahil olmak üzere 15.5 milyar ruble ayırtılması öngörülüyor. 2018 yılında ise programa federal bütçeden planlanmış 6.3 milyar ruble yerine 3.5 milyar ruble sağlanacak. 2018 yılında toplam 29.6 milyar ruble olması beklenen programın finansmanı kısmen bölgelerin bütçelerinden, kısmen bütçe dışı kaynaklarca sağlanacak.

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