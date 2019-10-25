Rusya’da sinir krizi geçiren asker 8 kişiyi öldürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zabaykalski’de bulunan askeri üste sinir krizi geçiren bir asker tarafından açılan ateş sonucu 8 asker hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.

Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Zabaykalski Özerk Bölgesi’nde bulunan Gorni şehrindeki askeri üste meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren bir askerin nöbet değişimi sırasında 8 askeri öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Savunma Bakanlığı, failin gözaltına alındığını, yaralanan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralıların durumlarının ciddi olmadığı belirtildi. Failin 20 yaşında olduğu ve 4 ay önce ordu görevine başladığı duyuruldu.