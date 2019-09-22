Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Rusya’da kamyon karşı şeride uçtu
Rusya’da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü. Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında...
DIŞ HABERLER 22.09.2019, 17:09
Rusya’da tekeri çıkan kamyon, devrilerek karşı şeride uçtu. Kaza anı, araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken; 2 otomobilin kamyondan son anda manevra yaparak kaçtığı görüldü.
Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.
Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu.
Leningrad bölgesindeki Novopriozersky otobanında meydana gelen kazada, tekeri çıkan kamyon devrilerek karşı şeride uçtu. Araç içi kamerasınca kaydedilen kazada, kamyonun karşı şeritte seyir halindeyken aniden devrildiği ve yol arasındaki bariyerleri yıkarak karşı şeride uçtuğu görüldü. Kazayı fark eden 2 sürücü, otomobillerini hızlıca sağ şeride geçirerek kamyondan son anda kaçtı.
Yerel medya, kazada kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını duyurdu.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Real Sociedad
|5
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Villarreal
|5
|8
|6. Real Madrid
|4
|8
|7. Athletic Bilbao
|4
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Deportivo Alaves
|4
|5
|13. Valencia
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1