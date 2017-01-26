Rusya’da işsizlik oranı yüzde 5.3’e düştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya’da 2016 yılının Aralık ayında, işsizlik oranının 5.4 seviyesinde kaydedildiği Ekim ve Kasım aylarına kıyasla yüzde 0.1 oranında düşerek, yüzde 5.3 seviyesine gerilediği bildirildi.

Rusya İstatistik Kurumunun resmi sayfasından yapılan açıklamada, Aralık ayında Rusya nüfusunun çalışan kısmının yüzde 52 düzeyinde (76.9 milyon kişi) tespit edildiği belirtildi.

Kamu iş bulma kurumlarında işsiz olarak 0.9 milyon kişi kaydedildi, onların 0.8 milyonu işsizlik ödeneği alıyor. 2016 yılında Rusya’da tespit edilen işsizlerin sayısı ilk verilere göre, 2015 yılının göstergesinden yüzde 0.5 daha düşük olarak, 4.2 milyon kişi olarak kaydedildi.