Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...

Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı

Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen bir mayın patladı. Meydana gelen patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi.

Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı

Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen bir mayın patladı. Meydana gelen patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi.

Yerel Medya, Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yer alan Nevsky bölgesinde yerel saat ile 15:30’da bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

PATLAYAN MAYIN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA

TASS’da yer alan haberde, bölge yetkilisinin, “İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın patladı. Patlama yerel saat ile 15:30 da meydana geldi. Patlama, 20 yaşında bir gencin metal hurda topladığı sırada meydana geldi. Genç elini kaybetti. Şu anda hastanede ve tedavi görüyor” dediği belirtildi.

Meydana gelen patlamaya dair polisin inceleme başlattığı duyuruldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328