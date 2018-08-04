Rusya’da helikopter düştü: 18 ölü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ağustos () Rusya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde Mi-8 helikopteri, kalkış sırasında başka bir Mi-8'e sabitlenmiş bir kargoyla çarpıştı ve düştü.

Ön verilere göre kaza, Vankor sahasında yerel saatle 10:00 civarında meydana geldi ve helikopterde bulunan üç mürettebat ve 15 vardiyalı işçi hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan haberde bölgenin acil servis temsilcisinin telefonla ajansa aktardığı haberde, "Utair firmasına ait Mi-8 helikopteri (on-board sayısı 25640) Vankor-Kharkasala rotası için kalkış sırasında, bir başka Mi-8 helikopterinin askı kablosuna bağlı bir kargoyla çarpıştı" denildi.

Helikopterdeki işçilerin, 1 numaralı petrol pompalama istasyonundan (Vankor) vardiyalı çalışanlar olduğunu belirtti.