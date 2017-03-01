Rusya’da benzin fiyatları, yüzde 2.4 arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) 2017 yılının Ocak ayında Aralık ayına kıyasla Rus benzin üreticilerinin fiyatlarında yüzde 2.4, dizel yakıt fiyatlarında ise yüzde 0.1 artış olduğunu açıkladı.

Rosstat resmi sayfasından yapılan açıklamada, Ai-81 ve Ai-92 benzin fiyatları Ocak ayında yüzde 3.2 oranında, Ai-93 ve Ai-95 benzin fiyatları yüzde 2.2, Ai-96 ve Ai-98 benzin fiyatları ise yüzde 1.1 arttı.

Açıklamada, Rusya’nın 16 bölgesinde benzin fiyatlarında artış kaydedildiği bildirildi. Öyle ki Astrahan Oblastı’nda benzin fiyatları yüzde 8.3 oranında, Tataristan Cumhuriyetinde yüzde 0.7 oranında arttı. Aynı zamanda Sahalin Oblastı’nda petrol fiyatlarında yüzde 3.6 düşüş tespit edildi.

Tüketici benzin fiyatları Rusya’nın 75 bölgesinde arttı. Söz konusu bölgeler arasında Bryansk ve Ulyanovsk Oblastları (yüzde 2.6), Kurgan Oblastı (yüzde 2.4), Moskova (yüzde 1), Saint Petersburg (yüzde 0.5) yer aldı.

Öte yandan Çeçenistan Cumhuriyetinde benzin fiyatları yüzde 0.8 düştü.