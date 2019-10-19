Son Dakika
Rusya’da baraj çöktü: 13 ölü
Rusya’da Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Krasnoyarsk Bölgesinde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Suların bölgede faaliyet gösteren bir...
DIŞ HABERLER 19.10.2019, 11:27
Rusya’da Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Krasnoyarsk Bölgesinde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Suların bölgede faaliyet gösteren bir madende çalışan işçilerin kaldığı 2 yatakhaneyi bastığı bildirildi. Çöken baraj sonucu bölgeye acil durum ekipleri ve polis gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Krasnoyarsk Bölgesinde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Suların bölgede faaliyet gösteren bir madende çalışan işçilerin kaldığı 2 yatakhaneyi bastığı bildirildi. Çöken baraj sonucu bölgeye acil durum ekipleri ve polis gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2