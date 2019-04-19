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Rusya’da 58 yaşında engelli adamı darp ettiler

Rusya () – Rusya’da iki kişi daha önce ağız dalaşına girdikleri 58 yaşında engelli bir adamı apartman dairesinin önünde darp etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ülkede büyük tepki çekti. Rusya’nın St.Petersburg şehrinde...

Rusya’da 58 yaşında engelli adamı darp ettiler

Rusya () – Rusya’da iki kişi daha önce ağız dalaşına girdikleri 58 yaşında engelli bir adamı apartman dairesinin önünde darp etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ülkede büyük tepki çekti.

Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yer alan Kronstadt bölgesinde meydana gelen olayda, iki kişi çocukluktan engelli bir adamın kapısına gidip, onu dışarı çıkararak darp etti. Yerel medya, yaşanan olayın daha önce gerçekleşen bir 'ağız dalaşı' sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin çocukluktan engelli ve 58 yaşında olan adamın apartman dairesinin önüne gittikleri, kapısını açan engelli adamı zorla dışarı çıkardıkları ve yere düşürerek başına defalarca yumruk atarak darp ettikleri görüldü. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Polis şüphelileri gözaltına alırken; engelli adamı darp eden şüphelinin ‘darp’ sebebiyle 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığı; yaşlı adamın darp edilmesini izleyen diğer şüpheli hakkında bir ceza verilmediği belirtildi.

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