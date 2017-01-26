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Rusya’da 13 bin 183 kişi yolsuzluktan cezalandırıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya Başsavcılığı 2016 yılında yolsuzluğa karşı yaptığı mücadeleyi değerlendirdi. Başsavcılık tarafından yolsuzluk suçlarından dolayı görülen hasarın tazmin edilmesine özel dikkat edildiği...

Rusya’da 13 bin 183 kişi yolsuzluktan cezalandırıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya Başsavcılığı 2016 yılında yolsuzluğa karşı yaptığı mücadeleyi değerlendirdi. Başsavcılık tarafından yolsuzluk suçlarından dolayı görülen hasarın tazmin edilmesine özel dikkat edildiği bildirildi.

Başsavcılığın resmi sayfasından yapılan konuyla ilgili açıklamada, “Faaliyetimizin sonucu olarak yolsuzluk nedeniyle daha çok yüksek rütbeli memurlar cezaya çarptırıldı. 2016 yılında yolsuzluk nedeniyle toplam 13 bin 183 kişi cezaya çarptırıldı“ denildi.

Hatırlanacağı üzere Uluslararası Şeffaflık Örgütü her yıl hazırlanan yolsuzluk algılama reyingini açıkladı. Önceki yıla göre durumu kötüleşen Rusya, 176 ülkenin dahil olduğu sıralamada 131. sıraya yerleştirildi. 

 

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