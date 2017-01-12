Rusya’da 10 tabiat parkı daha açılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova 12 Ocak () - Rusya Devlet Başkanlığı Doğayı Koruma, Ekoloji ve Ulaşım Özel temsilcisi Sergey İvanov, Rusya’da 10 yeni tabiat parkının açılacağını açıkladı.

İvanov, Devlet Dumasında düzenlenen ‘Rusya’nın ekolojik eserleri’ sergisinde yaptığı konuşmada, önümüzdeki hafta Murmans Oblastı’nda tabiat parkı açılış törenine katılacağını açıkladı. İvanov, yakın gelecekte de Karelya’da ‘Ladozhskiye şherı’ adlı tabiat parkının, Finlandiya Körfezinin dış adalarında ve Rusya’nın Asya bölgelerinde birkaç parkın açılacağını bildirdi.

İvanov, kaçak avcılık cezasının sertleştiği için IUCN Kırmızı Listesinde bulunan hayvanlara karşı suçların sayısının önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Leoparlardan da söz eden İvanov, durumun az çok iyi olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Leopar konusu iyi durumda. Leoparların korunmasıyla uğraşmaya başladığımda Uzak Doğuda bu hayvanların sayısı 30 civarındaydı. Bilim adamları, bu leopar türünün soyunun tükenme tehlikesi altında bulunduğunu açıklamıştı çünkü bu leopar türü dünyanın en nadir türü olarak değerlendiriliyor.“