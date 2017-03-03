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Rusya’da 10 bin ton yaptırımlı ürün imha edildi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Temmuz 2015-Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 10 bin ton yaptırımlı ürün imha etti. Rosselhoznadzor tarafından Rusya Kamu...

Rusya’da 10 bin ton yaptırımlı ürün imha edildi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Temmuz 2015-Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 10 bin ton yaptırımlı ürün imha etti.

Rosselhoznadzor tarafından Rusya Kamu Odası’na sunulan raporda, “Rusya Devlet Başkanı’nın 29.07.2015 tarihli 391 numaralı ‘Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan özel ekonomik önlemler’ adlı kararnamesi çerçevesinde Rosselhoznadzor 9983.9 ton ürün ele geçirdi. Bunlardan 9775.007 ton imha edildi” denildi.

Rusya Kamu Odası Üyesi Pavel Sıçev, bu verilerin Rus anayasasında sorunlar olduğunu gösterdiğini belirterek, “Rusya Federasyonu hükümetinin kararnamesinde hala büyük boşluk var. Yaptırım listesinde yer alan ürünlerin ülkemize girişi yasak, fakat bir anlamda bu ürünler satılabilir. Çünkü bu insanlara hiçbir direkt önlem alınmıyor” dedi.

Ayrıca Sıçev, Kamu Odası’nda Rospotrebnadzor’un “Rus Anayasası’nda Rusya’ya girişi yasak olan ürünlerin saklanmasına yönelik idari ceza verilmesini öngören değişiklikler” adlı yasa tasarısının da görüşüldüğünü söyledi.

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