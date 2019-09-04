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Rusya, 'yılın hırsızlığını' konuşuyor
Rusya’da iki çocuk, bir inşaattan çaldıkları el arabasını duvarın diğer tarafına geçirmek için her türlü yolu denedi. O anlar, inşaatın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Rusya’nın Krasnodar şehrinde meydana gelen...
DIŞ HABERLER 04.09.2019, 10:12
Rusya’da iki çocuk, bir inşaattan çaldıkları el arabasını duvarın diğer tarafına geçirmek için her türlü yolu denedi. O anlar, inşaatın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Rusya’nın Krasnodar şehrinde meydana gelen olayda, iki çocuğun çaldıkları el arabasını duvarın diğer tarafına geçirebilmek için gösterdiği çaba ilginç görüntülere sahne oldu. Boyları yetişmeyen çocuklar, el arabasını önce tahta yardımıyla geçirmeyi denedi, daha sonra ise merdiven kullandı. Çocuklar bu sırada defalarca düştü. En sonunda el arabasını diğer tarafa geçirmeyi başaran çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Rusya’nın Krasnodar şehrinde meydana gelen olayda, iki çocuğun çaldıkları el arabasını duvarın diğer tarafına geçirebilmek için gösterdiği çaba ilginç görüntülere sahne oldu. Boyları yetişmeyen çocuklar, el arabasını önce tahta yardımıyla geçirmeyi denedi, daha sonra ise merdiven kullandı. Çocuklar bu sırada defalarca düştü. En sonunda el arabasını diğer tarafa geçirmeyi başaran çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Rus basını, tebessüm ile izlenen bu olayda çocukların yaptıklarının yanlış olduğunu vurgulayarak, olayı 'yılın hırsızlığı' başlığı ile duyurdu.
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