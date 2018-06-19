Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Rusya yeni ürettiği insansız tankına “Taçanka” adını verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () -  Rusya yeni ürettiği en yeni askeri platform T-14 “Armata” temelinde oluşturulan Rus insansız tanka ”Taçanka B” ismini verdi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Merkez Bilim Araştırma Enstitüsü’nün...

Rusya yeni ürettiği insansız tankına “Taçanka” adını verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () -  Rusya yeni ürettiği en yeni askeri platform T-14 “Armata” temelinde oluşturulan Rus insansız tanka ”Taçanka B” ismini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Merkez Bilim Araştırma Enstitüsü’nün raporunda, “Yeni nesil tank tekniği ailesi için T-14 temelindeki en ağır sınıf mürettebatsız robot platformuna Taçanka B adı verildi” denildi.
“Armata” tankı
Dünyadaki tek üçüncü savaş sonrası nesil tank olan “Armata” T-14 savaş tankı tamamen Rusya üretimidir.
Daha önce Rus Kara Birliği Komutanı Oleg Salyukov, Armata’nın robotlaştırılmasında sınırsız imkanların olduğunu belirterek, “Armata’nın ana askeri özellikleri yüksek pasif ve aktif koruma düzeyi, yüksek hareketlilik ve ateş gücüdür. Bu özelliklere göre tank diğer tüm benzerlerinin üzerindedir. Armata’da mürettebatı kapsülde korumak üzere, yakıt ve silahlarla ayrı yerleştirmeye yönelik inovasyon şema kullanılmıştır. Bu tanka savaş alanında yüksek koruma sağlıyor. Tank dijital yönetim sistemine sahip 125 milimetrelik silahla donatıldı” dedi.
Armata mürettebat üyelerinin çalışma yerleri sensörle yönetilen video kayıt cihazlarıyla donatıldı. İlk kez Armata’yı 2015 yılında 9 Mayıs Zafer Bayram’ı geçitinde tanıttılar. 2018 yılında “Armiya-2018” (Ordu-2018) forumu sırasında halka açık tanıtılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325