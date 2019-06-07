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Rusya, Venezuela’ya daha fazla askeri uzman yollayabilir

Rusya, () – Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilere, ülkesinin Venezuela’da bulunan askeri uzmanlarının sayısının artırılabileceğini...

Rusya, Venezuela’ya daha fazla askeri uzman yollayabilir

Rusya, () – Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilere, ülkesinin Venezuela’da bulunan askeri uzmanlarının sayısının artırılabileceğini söyledi.

TASS’da yer alan habere göre, Shchetinin, “Venezuela’ya gönderilen ekipmanların bakımları ile ilgili sözleşmelerimiz var. Bu işler belirli sayıda insana ihtiyaç duyuyor. Daha fazla uzman gerekmesi halinde, yollayacağız” dedi.

Mart ayı sonunda iki uçak dolusu Rus uzmanın Venezuela’ya gittiğini söyleyen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela’da bulunan uzmanların Moskova ve Caracas arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde ekipmanları tamir ettiğini belirtti.

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