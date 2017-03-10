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Rusya ve Türkiye’nin ticaret hacmi azaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 32.1 oranında azalarak 15.84 milyar dolara düştüğünü bildirdi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı...

Rusya ve Türkiye’nin ticaret hacmi azaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 32.1 oranında azalarak 15.84 milyar dolara düştüğünü bildirdi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan belgede, “Türkiye Rusya’nın dış ticaret partnerleri arasında 8. sırada yer aldı, özellikle ihracat sıralamasında 5. ve ithalat sıralamasında 22. oldu. Türkiye’nin Rusya’nın tüm ülkeleriyle dış ticaret hacmindeki payı 2016 yılında yüzde 3.4 seviyesindedir. Rusya’nın Türkiye ile dış ticaret fazlası 11.55 milyar dolardır” denildi.

Aynı zamanda, ihracat hacminin yüzde 29 oranında azalarak 13.69 milyar dolara, ithalat hacminin yüzde 47 oranında azalarak 2.14 milyar dolara düştüğü belirtildi.

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