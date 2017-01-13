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Rusya ve Türkiye, Suriye hava sahasında koordineyi sağlayacaklar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Suriye’deki operasyonlar sırasında uçuşların güvenliğinin sağlanması ve olumsuz olayların önlenmesine ilişkin memorandumu imzaladılar. Rusya...

Rusya ve Türkiye, Suriye hava sahasında koordineyi sağlayacaklar

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Suriye’deki operasyonlar sırasında uçuşların güvenliğinin sağlanması ve olumsuz olayların önlenmesine ilişkin memorandumu imzaladılar.

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi Departmanı’ndan yapılan açıklamada, memorandumun Perşembe günü Rusya Savunma Bakanlığı’nda Rusya ve Türkiye’nin Silahlı Kuvvetleri’nin iki ülkenin IŞİD ile mücadelesindeki işbirliğine ilişkin konuların görüşülmesi sırasında imzalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Belge, Rusya ve Türkiye hava kuvvetlerinin teröristlere ateş açılması sırasında işbirliği ve koordinasyon mekanizmasını ve uçaklar ile insansız uçakların Suriye hava sahasında bulundukları süreçte olumsuz olayların önlenmesi için alınacak önlemleri belirliyor” denildi.

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