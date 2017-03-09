Rusya ve Türkiye karşılıklı kültür yılı düzenleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajanslığı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Lyubov Glebova, 2019 yılında Rusya ve Türkiye’nin karşılıklı kültür ve turizm yılının düzenlenmesini planladıklarını bildirdi.

Glebova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya ve Türkiye’de 2019 yılında düzenlenecek karşılıklı kültür ve turizm yılına hazırlıklar iki ülkenin ortak çalışmalarını güçlendirecektir” dedi.

Türk-Rus Toplumsal Forumu iki ülkenin üst düzey işbirliği konseyi çerçevesinde gerçekleşiyor. Hatırlanacağı üzere, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi 10 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığıyla Moskova’da düzenlenecek.