Rusya ve Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde toplanacak

Moskova, 7 Şubat, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) çerçevesinde iki ülke arasında önümüzdeki hafta Moskova’da Bakan Yardımcıları düzeyinde toplantı düzenlenecek.

Konuyla ilgili Rus haber ajansı Ria Novosti’ye açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Departmanı Başkanı Aleksandr Botsan-Harçenko, “Önümüzdeki hafta Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde çok geniş gündeme sahip detaylı görüşme düzenlenecek. Bizim tarafımızdan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye’den Bakan Yardımcısı ve Eski Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım katılacak. Görüşme Moskova’da gerçekleşecek. Görüşmenin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Botsan-Harçenko, bu tür görüşmelerin Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne hazırlığın zorunlu kısmı olduğunu ve tarafların hem ikili ilişkileri hem de çok taraflı sorunları ele alacaklarını belirtti.