Rusya ve Türkiye arasında S-400 sistemleri alımı görüşmeleri devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Şubat () – Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Türkiye ile füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor. Henüz sevkiyatlar başlamadı. Sevkiyatlara anlaşmaya varılması ve ilgili kontratların imzalanmasının ardından başlayabiliriz. Henüz anlaşma imzalanmadı." dedi.

Daha önce Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'nın Moskova ile S-400 sistemlerinin alımını görüştüğünü kaydetti.