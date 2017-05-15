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Rusya ve Suudi Arabistan anlaştı, fiyatlar yükseldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma süresini 2018’in mart ayına kadar uzatma konusunda anlaşmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Rusya ve Suudi Arabistan Enerji Bakanları...

Rusya ve Suudi Arabistan anlaştı, fiyatlar yükseldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma süresini 2018’in mart ayına kadar uzatma konusunda anlaşmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.
Rusya ve Suudi Arabistan Enerji Bakanları Aleksandır Novak ve Halid el Falih, Pekin’de düzenledikleri ortak basın toplantısında petrol üretimindeki sınırlamaları 2018 yılının ilk çeyreğine kadar sürdürme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, petrol üretimindeki sınırlamaların süresini uzatma kararının petrol fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardım edeceğini belirtti.
Açıklama sonrasında ham petrol fiyatı sabah saatlerinde yüzde 1.5 artarak varil fiyatına 48.58 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.46 artarak 51.58 doları buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen yıl petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçmek amacıyla stokların üretimi sınırlama kararı almıştı. Anlaşma kapsamında petrol üreticisi ülkelerin üretimde günde 1.8 milyon varillik bir kesintiye gitmesi öngörülüyor.

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