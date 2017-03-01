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Rusya ve Suriye uçakları, YPG'yi bombaladı

Edip Sönmez / İstanbul, 1 Mart, () - ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Suriye uçakları, IŞİD'in elinde olduğunu zannederek yanlışlıkla YPG'nin elindeki köyleri bombaladı. Olay yerine birkaç kilometre yakında Amerikan askerleri...

Rusya ve Suriye uçakları, YPG'yi bombaladı

Edip Sönmez / İstanbul, 1 Mart, () - ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Suriye uçakları, IŞİD'in elinde olduğunu zannederek yanlışlıkla YPG'nin elindeki köyleri bombaladı. Olay yerine birkaç kilometre yakında Amerikan askerleri de bulunuyordu.
ABD ordusunda Korgeneral rütbesinde olan ve Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı görevinde bulunan Stephen Townsend, Pentagon basın toplantısında "Dün, bazı Rus ve Suriye uçakları, IŞİD'in elinde olduğunu sandıklarına inandığım bazı köyleri bombaladılar. Fakat bu köylerde aslında bizim Suriyeli Arap koalisyon güçlerimizin bazıları vardı," diye konuştu.
Söz konusu köylerin, El Bab'a 15 ila 20 kilometre arası mesafede bulunduğu açıklandı.
Bölgede, olay yerlerinden 4-5 kilometre mesafede Amerikan askerlerinin de bulunduğu ve ABD ordusunun bu konuyu görüşmek üzere Rus mevkidaşlarını acil hattan aradıkları bildirildi.
"Çakışmayı önleme hatlarımızdan hızla aramalar yapıldı," diyen Townsend, "Ruslar durumun farkına vardı ve orayı bombalamayı bıraktılar," açıklamasında bulundu.

 

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