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Rusya ve NATO komutanları üç seneden sonra ilk kez görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - NATO’nun girişimi üzerine Moskova ile ilişkilerin durdurulması kararının ardından ilk kez Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi...

Rusya ve NATO komutanları üç seneden sonra ilk kez görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - NATO’nun girişimi üzerine Moskova ile ilişkilerin durdurulması kararının ardından ilk kez Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu NATO’nun Rusya ile ilişkilerini durdurma kararının ardından askeri hatta düzenlenen ilk üst düzey temastır” dendi.

Taraflar güvenlik sorunlarını, askeri hatta işbirliğinin düzelme perspektiflerini, olumsuz olayların önlenmesi ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen uluslararası etkinliklere katılımı görüştüler.

Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın NATO’nun ülke sınırlarında askeri faaliyetlerini güçlendirmesi konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi. Ayrıca Gerasimov Petr Pavel’e kilit rolündeki uluslararası etkinlikler ve tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Taraflar bu tür temasların devam etmesi konusunda fikir birliğinde vardılar.

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