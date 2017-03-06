"Rusya ve Mısır parlamenterler arası görüşmelerde işbirliği yapacak"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya ve Mısır parlamenterlerinin uluslararası parlamenterler arası görüşmelerinde işbirliği yapacağı konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Rus haber ajansı ‘TASS’ta yer alan haberde Mısır parlamenterlerinin Rusya ile hem ikili işbirliği hem parlamenterler arası kurumlarında işbirliği pekiştirme niyetinde bulunduğunu dile getiren Kosaçev, “Bizim için önemli olan, Mısır temsilcilerinin işbirliği yapma niyetinin ne kadar ciddi olduğu. Parlamenterler arası zirvelerde belli komitelerde tutumumuzu ayarlayacağımıza anlaştık“ dedi.

Bilindiği üzere Rusya ila Mısır arasındaki uçuşlar, 2015 yılının Kasım ayında Mısır’dan Saint Petersburg’a gelen ‘Kogalımavia’ havacılık şirketine ait uçağın kazasından sonra durduruldu.