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Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye’yi görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye’deki gelişmeleri ve Astana’da düzenlenecek görüşmeleri ele aldıkları bildirildi. Rusya Dışişleri...

Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye’yi görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye’deki gelişmeleri ve Astana’da düzenlenecek görüşmeleri ele aldıkları bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinin Rusya’nın inisiyatifi üzerinde yapıldığı da belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’deki gelişmeler görüşülmeye devam edildi. Bakanlar, Astana’da düzenlenecek görüşmeler karşısında ileride de koordinasyon etmesinin önemini vurguladı. Rusya-İran ikili işbirliğine ilişkin bazı sorunlar da ele alındı.“

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