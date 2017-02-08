Rusya ve Almanya, Normandiya Dörtlüsü çalışmalarını görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaptıkları telefon konuşmasında Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü’nün Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesi için daha aktif çalışması için atılacak adımları görüştüler. Görüşmenin Almanya’nın inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında düzenlenen telefon konuşmasının ardından iki bakan Minsk anlaşmalarının hayata geçirilmesi için Normandiya formatında daha aktif çalışılması için atılacak adımları görüştüler” denildi.

Aynı zamanda, Lavrov ve Gabriel ilerideki temasların planını masaya yatırdılar. Taraflar Rusya ve Almanya’nın mevcut ilişkilerini, siyasi temasları ve çok taraflı etkinlikleri değerlendirdiler.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Alman mevkidaşını Rusya’ya davet ettiği de belirtildi.