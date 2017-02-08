Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Rusya ve Almanya, Normandiya Dörtlüsü çalışmalarını görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaptıkları telefon konuşmasında Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü’nün...

Rusya ve Almanya, Normandiya Dörtlüsü çalışmalarını görüştü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaptıkları telefon konuşmasında Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü’nün Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesi için daha aktif çalışması için atılacak adımları görüştüler. Görüşmenin Almanya’nın inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında düzenlenen telefon konuşmasının ardından iki bakan Minsk anlaşmalarının hayata geçirilmesi için Normandiya formatında daha aktif çalışılması için atılacak adımları görüştüler” denildi.

Aynı zamanda, Lavrov ve Gabriel ilerideki temasların planını masaya yatırdılar. Taraflar Rusya ve Almanya’nın mevcut ilişkilerini, siyasi temasları ve çok taraflı etkinlikleri değerlendirdiler.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Alman mevkidaşını Rusya’ya davet ettiği de belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.