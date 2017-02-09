Rusya ve ABD, Suriye’deki uçuş güvenliği konusunda ortak çalışıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve ABD’nin üst düzey çalışma gruplarının, düzenlenen video konferansında Suriye hava sahasında operasyonlar sırasında güvenliğin sağlanması ve olumsuz olayların engellenmesini ön gören memorandumu görüştüklerini bildirdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “8 Şubat’ta varılan anlaşmalara göre, Rusya ve ABD’nin üst düzey çalışma grupları arasında düzenlenen video konferansında Suriye hava sahasında iki ülkenin operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması ve olumsuz olayların engellenmesini ön gören memorandum görüşüldü. Video konferansında Rus ve Amerikalı temsilciler varılan anlaşmaların değerlendirmesini yaptılar” ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda görüşme sırasında potansiyel çatışma durumlarının çözülmesini sağlayacak işbirliği elementlerinin analizi de yapıldı. Açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri ve ABD’nin yönettiği koalisyonun hava kuvvetlerinin mevcut hiçbir olumsuz olayı olmadığına ve mevcut iletişim kanallarının etkisine dikkat çekildi. Memorandumun gerçekleştirilmesine ilişkin temaslar devam edecek” denildi.