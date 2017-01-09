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Rusya ve ABD arasında rakip ilişkileri korunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ABD’nin eski Rusya Büyükelçisi William Burns, Washington ve Moskova arasında yakın gelecekte rakiplik ilişkilerinin devam edeceğini bildirdi. The New York Times’de...

Rusya ve ABD arasında rakip ilişkileri korunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ABD’nin eski Rusya Büyükelçisi William Burns, Washington ve Moskova arasında yakın gelecekte rakiplik ilişkilerinin devam edeceğini bildirdi.

The New York Times’de yer alan habere göre diplomat, Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacağı yeni idaresinin Barack Obama tarafından uygulanan Rusya karşıtı önlemleri korumaya devam etmesi ve gereklilik halinde güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Burns, ABD’nin NATO’ya bağlı olduğunu ve Avrupalı müttefiklerle birlikte dikkatin Ukrayna’ya çevrilmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkenin kaderi Avrupa ve Rusya’nın geleceği için kilit rol oynuyor” dedi.

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