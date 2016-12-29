Rusya, uzay alanında hedefini belirledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık () - Rusya Başbakanı Yardımcısı Dmitriy Rogozin, 2017 yılında Rusya uzay alanının ana hedefinin kazasız roket fırlatma olacağını açıkladı.

Rogozin, Vostoçnıy uzay üssünün kurulması sorunları konusundaki komisyonun nihai toplantısında yaptığı konuşmada, “Hepimiz, uzay alanının ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Her hangi bir hata, her hangi bir yanlış hesaplama sadece onu yaptığı şirketin sorunu değil, tüm ülkenin yaşadığı acıdır. Bütün Rusya uzayın çok önemli olduğundan emin, bu yüzden kazasız roket fırlatma ve Rusya’ya yeni teknolojik imkanları sunacak yörüngede sürdürülebilir grubun oluşturulma son derecede önemlidir“ dedi.

Rogozin, söz konusu teknolojik imkanların Dünyayı uzaktan sondaj yapma, çağdaş televizyon teknolojileri sağlama ve Rusya’nın altyapı ekonomisinin güvenilir ve kapsamlı denetiminin sağlanması olduğunu da kaydetti.

Arktik bölgesindeki transit ve enerji alanlarında uzay sektörünün özel hedeflerinin olacağına dikkat çeken Rogozin, “Bu alanda perspektiflerimiz var, kocaman zenginliğimiz var. Gelecek yıl Rusya’nın uzay alanındaki şöhretini geri vermek için işbirliği pekiştirmemiz lazım“ ifadelerini kullandı.