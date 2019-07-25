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Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız

Deniz Berktay, () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus bandıralı tankere el koyması konusunu incelediklerini ve buna tepkilerini göstereceklerini duyurdu. Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı...

Rusya: Ukrayna’nın tankerimize el koymasına kayıtsız kalmayacağız

Deniz Berktay, () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus bandıralı tankere el koyması konusunu incelediklerini ve buna tepkilerini göstereceklerini duyurdu.
Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya yönetiminin, gerekli adımları atmak için meseleyi incelemekte olduğunu ifade ederek, “Rus vatandaşlarının rehin alınmasının söz konusu olması halinde, bu durumun uluslararası hukukun en ağır şekilde ihlali olarak değerlendirileceği ve bunun sonuçlarının fazla beklemeye gerek kalmadan gösterileceği” ifade edildi.
Öte yandan, Rus İnterfaks Ajansı’nın ulaştığı bilgilere göre, Ukrayna makamlarının 15 Rus denizciyi gözaltına aldıkları ve gözaltına alınanların durumunun iyi olduğu bildiriliyor.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna makamları bugün, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki İzmail Limanı’nda, Rus bandıralı Nika Spirit gemisinin; 2018 Kasım ayında Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı’nın yanı başındaki Kerç-Yenikale Kanalı’nı geçişe kapatarak, üç Ukrayna sahil güvenlik gemisinin Rus savaş gemilerince el konmasına katkıda bulunan NEYMA gemisi olduğunu tespit ederek, bu gemiye el koydular.

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