Rusya, Türkiye’ye ilk Ka-32 helikopterini gönderdi

'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya’nın Türkiye’ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.
Boginskiy IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda sevkiyatların genişletilmesine yönelik görüşmelere devam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Boginskiy, Ankara’nın bu tür 5 helikopter daha satın alabileceğini belirterek, Türk tarafının yerli 'Ansat' helikopterlerinin alımı konusunda da ilgili olduğunu kaydetti.
Ka-32A11BC helikopteri özel arama kurtarma çalışmaları ve yangın söndürme çalışmaları amacıyla kullanılıyor. Ayrıca yük ve hasta taşımacılığı için de kullanılabilir.
'Vertoletı Rossii' Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya’nın Türkiye’ye ilk çok amaçlı Ka-32 helikopterini gönderdiğini söyledi.