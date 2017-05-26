Rusya, Türkiye’ye buğday ihracatında ticari engeller öncesi seviyesine ulaştı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Mayıs () - Rusya Tahıl Birliği (RZS) Başkanı Arkadiy Zloçevskiy, Rusya’nın Mayıs ayında Türkiye’ye buğday ihracatında ticari engeller öncesi seviyesine ulaştığını belirtti.

Zloçevskiy, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Şu an ticari engeller uygulanmadan önce kaydedilen seviyeye yine ulaştık, yoğun bir şekilde sevkiyatları yapıyoruz“ dedi.

RZS’ye Türkiye’den buğday ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarla ilgili resmi açıklamanın gelmediğini dile getiren Zloçevskiy şu şekilde devam etti:

“Türk şirketleri yüzde 25’lik kota hakkında bize bilgi verdi ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Şimdi Türkiye yönetimi yeni kısıtlamaların getirilmeyeceği açıklamasını yaptı. Belki fikirlerini değiştirdiler, beklememiz lazım. Yeni ek taleplerin getirilip getirilmeyeceğini şu an bilmiyoruz.“