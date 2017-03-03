Rusya, Türkiye’nin IŞİD ile ortak mücadele isteğine olumlu bakıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Mart () - Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rus yönetiminin Türkiye’nin uluslararası terörle ortak mücadele yürütme isteğini ve eylemlerini olumlu karşılayacağını bildirdi.

Krasov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Yönetimimizin Rusya ile uluslararası terörle mücadelede işbirliği yapma isteğini dile getiren Türkiye yönetiminin eylemlerini ve sinyallerini olumlu karşılayacağını düşünüyorum” dedi.

Rusya ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin şimdiden terörle ortak mücadele yürüttüklerini belirten Krasov, “Terörle mücadelede Orta Doğu’yu tüm terör örgütlerinden temizleyecek ortak yol kurduğumuzu düşünüyorum. Bazı konularda daha sıkı çalışmak gerekirse iki ülke yönetiminin görüşmesi gerekecek” ifadesini kullandı.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile IŞİD’e karşı ortak mücadele yürütmeye hazır olduğunu açıklamıştı.