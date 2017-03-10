Rusya, Türkiye ve İran temsilcileri Astana’da bir araya gelecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya, Türkiye ve İran heyetlerinin katılımıyla bir sonraki Astana Suriye müzakerelerinin 14-15 Mart’ta düzenleneceği bildirildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Astana süreci çerçevesinde üst düzey Suriye müzakerelerinin bir sonraki görüşmesi 14-15 Mart’ta Kazakistan’ın başkentinde gerçekleşecek” denildi.

Görüşmelere Rusya, Türkiye ve İran’ın üst düzey heyetleri katılacak. Aynı zamanda BM, ABD ve Ürdün temsilcileri de davet edilecek.