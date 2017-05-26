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Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki güvenlik bölgelerini belirleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Mayıs () - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, İran ve Türkiye’nin haritada Suriye’deki güvenlik bölgelerinin sınırlarını belirleyeceğini, bu bölgelere teröristlerin geçişinin engellenmesi...

Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki güvenlik bölgelerini belirleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Mayıs () - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, İran ve Türkiye’nin haritada Suriye’deki güvenlik bölgelerinin sınırlarını belirleyeceğini, bu bölgelere teröristlerin geçişinin engellenmesi için kontrol noktalarının kurulmasının teklif edildiğini bildirdi.
Bogdanov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Çalışmalar devam ediyor. Memorandumda garantör ülkelerin çalışma grupları kuracağı yazıyor. Garantör ülkeler çalışma grubu kurmak ve tüm bunları görüşmek ve anlaşmaya varmak zorundalar” ifadesini kullandı.
Bogdanov şu şekilde devam etti:
“Harita üzerinde çalışacağız, güvenlik bölgelerinin nerede olacağına bakacağız, dış sınırlarını belirleyeceğiz, insanların geçişini kimin sağlayacağını konuşacağız, çünkü insanlar serbest geçiş hakkına sahip olmalılar. Teröristlerin buralara sızmaması için kontrol bölgelerinin kurulması gerek.”
Bogdanov, bu bölgelerde kimin güvenliği sağlayacağının henüz kesin olarak belirlenmediğini kaydetti.

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