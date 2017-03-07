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Rusya-Türkiye ticaret odaları görüşme gerçekleştirecek

Moskova, 7 Mart () - Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya ziyareti çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeyi planladıklarını...

Rusya-Türkiye ticaret odaları görüşme gerçekleştirecek

Moskova, 7 Mart () - Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya ziyareti çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeyi planladıklarını bildirdi.
Padalko Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile görüşmeyi planlıyoruz. Bu bizim başlıca partnerimiz ve ülkenin girişimcilerinin en büyük birliği. Görüşme sırasında iş bağlantılarımızın aktifleştirilmesi konusunda işbirliğini ele alacağız" ifadesini kullandı.
Padalko, Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin sonuçlarının Rusya ve Türkiye'nin girişimcilerinin ticaret ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesini olumlu etkileyeceğinden emin olduğunu belirtti. Padalko şu şekilde devam etti: "Coğrafi komşuluk ve ekonomi yapılarımızın birbirini tamamlaması sayesinde Rusya ve Türkiye ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesini istiyor. Bu yüzden Moskova ve Ankara'nın ilişkilerinin adım adım normale dönmesi karşılıklı yarar sağlayacak."
Şu anda Rusya Ticaret Odası'nın Türk partnerleriyle 20 anlaşması bulunuyor.

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