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Rusya, Türkiye ile ticari kısıtlamaları karşılıklı kaldırma konusunda anlaştı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rusya'nın Türk iş gücü, Türk şirketlerinin bazı alanlarda yürüttüğü işler ve domates dışındaki ürünlerin sevkiyatına ilişkin kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı. "Hükümetin kararnamesine...

Rusya, Türkiye ile ticari kısıtlamaları karşılıklı kaldırma konusunda anlaştı
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Rusya'nın Türk iş gücü, Türk şirketlerinin bazı alanlarda yürüttüğü işler ve domates dışındaki ürünlerin sevkiyatına ilişkin kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı.

"Hükümetin kararnamesine göre karar biran önce hayata geçirilecek. Bir başka deyişle mevkidaşlarımız hükümetin bazı kararlarında değişiklikler yapacaklar, ben de onları imzalayacağım. Türk tarafı ile bu şekilde anlaşıldı ve tabii ki bu simetrik eylemler olacak. Çünkü Türkiye de kısıtlamalar uyguladı.” diyen Başbakan, kısıtlamaları kaldırdıklarını ifade etti.

“SİMETRİK KARARLAR BEKLİYORUZ”

Açıklamada domates ticaretine de değinen Başbakan Medvedev Türkiye’den beklentilerini yineleyerek, “Kısıtlamaların kaldırılması domates dışındaki ürünleri kapsıyor. Çünkü domates konusundaki tavrımızı sektöre yaptığımız yatırımlarla açıkladık. Ekonomi değişti. Kısıtlamaların kaldırılması Türk iş gücünü ve çeşitli alanlarda işlerin yürütülmesini de kapsayacak. Tüm bu konularda hükümet kararı alınacak. Bunun için çok zaman gerekmiyor. Tabi ki biz Türk tarafından da simetrik kararlar bekliyoruz."

 

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