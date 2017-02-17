Rusya, Türkiye ile suçluların iadesi anlaşmasını onayladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Meclisinin alt kanadı olan Devlet Duması, Rusya ile Türkiye’nin ceza davalarında karşılıklı yardımda bulunmasına ve suçluların teslim edilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Rusya ile Türkiye’nin cezai konularda uluslararası hukuki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ceza davalarında karşılıklı yardımda bulunmasına ve suçluların teslim edilmesine ilişkin anlaşma, Rusya ve Türkiye’nin karşılıklı başvuru üzerine topraklarında bulunan aranan kişilerin cezai soruşturulması veya cezaya çarptırılması için iade etmesini öngörüyor“. denildi.

Anlaşmanın gerçekleştirilmesinin Rusya Federal Bütçesine yük olmayacağı bildirildi.