Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat düzenledik

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA () - Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.  Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü’nün...

Rusya: Türkiye ile Karadeniz’de ortak tatbikat düzenledik

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA () - Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi. 

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü’nün iki gemisi ‘Vasiliy Bıkov’ ve ‘Valentin Pikul’un mürettebatları ‘Burgazada’ ve ‘Akçay’ gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi. 

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar. 

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında “Mavi Vatan-2019” ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328