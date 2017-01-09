Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...

Rusya, Türkiye ile çalışan tur operatörlerini destekleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’in sezon arasında turist akımını sağlayan Rus tur operatörlerinin desteklenmesi konusunun görüşülmesine geri dönülmesine hazır olduğu bildirildi. Kültür...

Rusya, Türkiye ile çalışan tur operatörlerini destekleyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’in sezon arasında turist akımını sağlayan Rus tur operatörlerinin desteklenmesi konusunun görüşülmesine geri dönülmesine hazır olduğu bildirildi.

Kültür Bakanı Vladimir Medinski, Dmitri Medvedev’in düzenlediği Soçi’deki spor ve olimpiyat yapılarının kullanılmasının görüşüldüğü toplantıda, “Soçi’deki otellerin yoğunluğu eşit değil, yaz sezonunda ve kış sezonunda yoğunluk üst düzeyde. Sezon arasında ise yoğunluk azalıyor. Bunu eşit olarak dağıtmak gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Medinski şu şekilde devam etti:

“Türkiye’nin turizm hizmetleri piyasasına geri döndüğünü, en üst seviyede ilgi çekici teklifler sunduğunu, tur operatörleri için ciddi indirimler yaptığını ve turlarda ön rezervasyon imkanı sağladığını dikkate alırsak, bu şu demek oluyor ki, onlar her Rus turist için tur operatörlerine paranın bir kısmını geri ödüyorlar ve bu çok ciddi rakamlar. Kişi başına 30-50 dolar oluyor. Bu yüzden sezon arasında turist akımını sağlayan tur operatörlerinin desteklenmesi teklifini yeniden sunuyorum.”

Bunun üzerine Başbakan Medvedev bu konuyu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55