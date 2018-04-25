Rusya Türkiye için S-400 üretimine başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan () - Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye verilecek S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine başlandığını açıkladı.

Miheyev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, S-400’lere ilişkin tüm konularda anlaşıldığını belirterek, “Sistemlerin üretimine başlandı; bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi.

Aleksandr Miheyev, S-400’lerin sevkiyatına henüz başlanmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı. (Fotoğraflı)