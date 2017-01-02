Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye’nin turistik cazibesi düştü

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Basın Sözcüsü İrina Tyurina, İstanbul’da bir daha meydana gelen terör saldırısının İstanbul’un turistik cazibesini düşürdüğünü öne sürdü.

Tyurina, yaptığım açıklamada, bugünlerde insanların Türkiye’ye gidip gitmeyeceği üzerine daha çok düşündüklerini söyledi.

İstanbul’un gezi için popüler bir rota olduğunu da ifade eden Tyurina şöyle devam etti:

“Türkiye’de ve İstanbul’da zaman zaman meydana gelen olayları göz önünde bulundurulursa bu istikametin en büyük talepte olan istikametlerin listesinde yer almadığı bellidir. Rusların İstanbul’da kaldıklarını düşünüyorum, ancak ağırlıklı bölümü kendi başına İstanbul’a gelenlerdir. Bugünlerde insanların Türkiye’ye gidip gitmeyeceği üzerine daha çok düşündükleri eğilimi var. Deniz kenarındaki tatil değil, geziler söz konusudur. Tur paketi alanlar büyük ihtimalle bundan vazgeçmeyecek ama bu geziyi planlayanlar bunun üzerinde uzun uzun düşünecekler.“