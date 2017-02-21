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Rusya, Trump’ın psikolojisiyle ilgili bir dosya hazırlıyor

İstanbul, 21 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, Donald Trump’ın psikolojik analizi hazırlanıyor. Dosyanın, emekli diplomatlar ve Putin’in kadrosu tarafından hazırlandığını söyleyen Dışişleri eski Bakanı...

Rusya, Trump’ın psikolojisiyle ilgili bir dosya hazırlıyor

İstanbul, 21 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, Donald Trump’ın psikolojik analizi hazırlanıyor.

Dosyanın, emekli diplomatlar ve Putin’in kadrosu tarafından hazırlandığını söyleyen Dışişleri eski Bakanı Andrei Fedorov, “Trump henüz Putinm’i tanımıyor.” dedi.

Kremilin’den kıdemli bir danışmanın açıklamasına göre, Trump, hazırlanan dosyada risk almayı seven, toy bir politikacı olarak görülüyor.

ABD Başkanı’nın nasıl düşündüğünü bilnin, Putin’in, iki başkan arasında gerçekleştirilecek ilk görüşmeyi nasıl yönlendireceğini planlaması açısından bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Fedorov, dosyanın düzenli bir şekilde gözden geçirilerek yeniden düzenlendiğini belirtilirken, Kremlin’in, Trump’ın ülkeyi yönetme şeklinin bir işadamı gibi olduğuna inanıldığını söyledi.

Fedovor, Trump’ın medya ile devamlı çatışma halinde olmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi ve ekledi, “Buzda dans ediyor ve bu oldukça tehlikeli bir durum.” dedi.

İki lider arasında yapılacak ilk görüşmeden önce iki tarafın da karşı taraf hakkında bilgi sahibi olması normla karşılanırken, ABD Başkanı hakkında bir dosya oluşturmak oldukça sıradışı bir durum olarak değerlendiriliyor.

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