Rusya: Trump ve Kim Jong-un’un görüşmesi olumlu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Haziran () - Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya’nın ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesini olumlu karşıladığını belirtirken, tek bir görüşmenin ciddi bir sonuç vermeyeceğinin altını çizdi.

Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Kim Jong-un ve Trump’ın görüşmesini bugün var olan başlangıç tavırlarının görüşmenin düzenlenmesi için elverişsiz olduğunun farkında olarak olumlu karşılıyoruz. Fakat ben tek bir görüşme raundunun, tek bir zirvenin hiçbir ciddi sonuca yol açmayacağını düşünüyorum “ dedi.

Şvıtkin, ABD’nin Kuzey Kore’nin yanıt vermesine neden olabilecek çeşitli provokasyon eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmadığının da belirtti.