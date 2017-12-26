Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tartus ve Hmeymim'de daimi Rus birliklerinin oluşturulmaya başlandığını bildirdi.
Rusya: Tartus ve Hmeymim’de daimi birlikler oluşturulacak
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tartus ve Hmeymim'de daimi Rus birliklerinin oluşturulmaya başlandığını bildirdi.
26 Aralık 2017 Salı 12:00
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