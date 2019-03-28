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Rusya Tarım Bakanlığı, Türk domatesinin kotasını artırmayı planlıyor 

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- () - Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye’den domates sevkiyatının kotasını üç kat artırarak 150 bin tona yükseltmeye yönelik kararname taslağı hazırladı. İlgili belge hukuki bilgi portalında yayınlandı. Taslak,...

Rusya Tarım Bakanlığı, Türk domatesinin kotasını artırmayı planlıyor 

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA- () - Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye’den domates sevkiyatının kotasını üç kat artırarak 150 bin tona yükseltmeye yönelik kararname taslağı hazırladı. İlgili belge hukuki bilgi portalında yayınlandı. Taslak, ekspertiz aşamasında bulunuyor. 

Belgede, “Rusya Federasyonu’na getirilmesine izin verilen taze veya dondurulmuş domates hacminin 150 bin ton olarak belirlenmesi önerildi” ifadeleri kullanıldı. 

Rusya 2015 yılının Kasım ayı sonunda iki ülke arasındaki uçak krizi sonucunda 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bazı ürünlerin sevkiyatına ambargo getirmeye karar verdi. 2016 yılının sonbahar aylarından itibaren kısıtlamalar adım adım kaldırıldı, fakat domates sevkiyatına getirilen yasak 2017 yılının Kasım ayına kadar devam ettirildi. 1 Mayıs 2018 tarihinde itibaren Rusya, domates kısıtlamasını kaldırarak yılda 50 bin tonluk kota getirdi.

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