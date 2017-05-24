Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Rusya Tahıl Birliği'ne Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin belge ulaşmadı

Rusya Tahıl Birliği (RZS), Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin haberleri yorumladı. Daha önce Vedomosti gazetesi, Türk hükümetinin Moskova'nın buğday ithalatındaki payını yüzde 20-25'e düşürdüğünü açıkladı....

Rusya Tahıl Birliği'ne Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin belge ulaşmadı
Rusya Tahıl Birliği (RZS), Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin haberleri yorumladı. Daha önce Vedomosti gazetesi, Türk hükümetinin Moskova'nın buğday ithalatındaki payını yüzde 20-25'e düşürdüğünü açıkladı.  RZC Başkanı Arkadiy Zloçevskiy Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Bu tür açıklamalar yapılıyor, fakat biz resmi bir belge görmedik" ifadesini kullandı.  Zloçevskiy, Ankara'nın yeni kurallar uygulaması halinde Türk şirketlerin Rus tahılını satın almak için başka yollar aradığı Mart-Mayıs aylarında yaşanan olayın tekrar edeceğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246