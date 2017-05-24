Rusya Tahıl Birliği'ne Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin belge ulaşmadı

Rusya Tahıl Birliği (RZS), Türkiye'ye buğday sevkiyatının kısıtlanmasına ilişkin haberleri yorumladı. Daha önce Vedomosti gazetesi, Türk hükümetinin Moskova'nın buğday ithalatındaki payını yüzde 20-25'e düşürdüğünü açıkladı. RZC Başkanı Arkadiy Zloçevskiy Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Bu tür açıklamalar yapılıyor, fakat biz resmi bir belge görmedik" ifadesini kullandı. Zloçevskiy, Ankara'nın yeni kurallar uygulaması halinde Türk şirketlerin Rus tahılını satın almak için başka yollar aradığı Mart-Mayıs aylarında yaşanan olayın tekrar edeceğini belirtti.