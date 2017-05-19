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Rusya, Suriye’deki kimyasal silah olayının araştırılmasında ısrarlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de kimyasal silah kullanım olaylarının profesyonel bir şekilde uzmanlar tarafından araştırılması gerektiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı her...

Rusya, Suriye’deki kimyasal silah olayının araştırılmasında ısrarlı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de kimyasal silah kullanım olaylarının profesyonel bir şekilde uzmanlar tarafından araştırılması gerektiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenlenen silahların kontrolünden sorumlu departman toplantısının ardından yaptığı açıklamada, görüşmede uluslararası güvenliğin ve stratejik işbirliğinin güçlenmesinin aktüel konularının ele alındığını belirtti.
Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Uluslararası güvenliğin sağlanması için Nükleer Silahların Yayılmamasına ilişkin anlaşmanın önemi belirtildi. Avrupa’daki normal silahların kontrol perspektifleri görüşüldü.
Suriye’de kimyasal silahların kullanılması olayının ilgili uluslararası yapılar tarafından profesyonel bir şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya’nın kimyasal ve biyolojik terörizmle mücadele konusunda anlaşma oluşturulması yönündeki inisiyatifin gerekliliğinin altı çizildi.”

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