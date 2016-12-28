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Rusya, Suriye’deki askeri durumun değişmesinden memnun

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Moskova’nın Suriye’deki askeri durumun değişmesinden memnun kaldığını dile getirdi. Zakharova, “Suriye’deki askeri ve...

Rusya, Suriye’deki askeri durumun değişmesinden memnun

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, Moskova’nın Suriye’deki askeri durumun değişmesinden memnun kaldığını dile getirdi.

Zakharova, “Suriye’deki askeri ve siyasi durumun değişmesinden memnunuz. 22 Aralık tarihinde Suriye hükümetine ait kuvvetler, militanların elinde kalan Halep’in doğu mahallelerini kurtardı, militanlar tahliye edildi. Suriye liderleri, şehirde güvenlik ve istikrar sağladığını ve şehrin radikallerden boşaltıldığını açıkladı. Halep’in kurtarılmasını Suriye’deki istikrar sağlama yolunda bir daha adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adım, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumaya ve Suriye’nin devletinin dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oldu“ şeklinde konuştu.

Çeşitli değerlendirmelere göre tahliye süresinde Halep’in doğu mahallelerinden militanların dahilinde 40 bin kişi tahliye edildi.

Suriye ordusu komutanlığı da, 22 Aralık tarihini Halep’in teröristlerden arındırılma günü olarak ilan etti.

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